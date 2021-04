Após denúncia anônima, PM prende homem por porte ilegal de arma de fogo

Uma denúncia anônima delatando que três homens estavam andando armados em Sumaré na tarde desta quinta-feira (15), levou a prisão de um deles pela PM (Polícia Militar).

De acordo com informações da PM, os policiais foram informados anonimamente, que três homens, possivelmente pertencentes a uma facção criminosa, estavam em um FOX, andando armados por diversas ruas do Matão e que eles seguiriam para Jaguariúna para uma reunião do crime organizado.

Com esta informação, os policiais passaram a fazer rondas e por volta de 13h40 viram o Fox na Avenida Emílio Bosco, no Matão. Um dos ocupantes do carro ao ver a viatura jogou pela janela uma arma e um celular.

Posteriormente foi realizada a abordagem e a arma lançada foi resgatada, trata-se de um revólver calibre 32, com a numeração suprimida e seis munições intactas.

O revólver calibre 32 estava com a numeração suprimida e tinha seis munições intactas – Foto: Divulgação / Polícia Militar

O trio foi levado ao 4° DP (Distrito Policial) e após depoimentos, dois foram liberados e o indivíduo que jogou a arma pela janela do veículo ficou preso por porte ilegal de arma de fogo. Sobre a participação dos homens em uma facção criminosa, essa possibilidade será investigada pela polícia civil.