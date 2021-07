Acidente na Anhanguera deixa motociclista ferido

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito com um veículo. O acidente aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira (15), no km 108,5 da Rodovia Anhanguera, em Sumaré.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, no momento em que o condutor do veículo iria mudar de faixa na rodovia, bateu na lateral do motociclista, que caiu no asfalto.

A vítima teve ferimentos leves e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko, em Sumaré.