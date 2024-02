Um acidente envolvendo um carro e um caminhão, no quilômetro 114 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, no sentido interior, na tarde desta sexta-feira (23), causou um congestionamento de cinco quilômetros.

De acordo com a CCR AutoBAn, concessionária, que administra a rodovia, os dois motoristas tiveram ferimentos leves. Devido ao impacto com o caminhão, o veículo capotou. Duas faixas de rolamento foram interditadas por aproximadamente 30 minutos.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para controlar o trânsito até a remoção dos veículos.

Há dois dias, outro acidente entre dois caminhões resultou na interdição de duas faixas da Rodovia Anhanguera (SP-330), no mesma região, no quilômetro 109, também em Sumaré.

Uma pessoa ficou ferida e recebeu atendimento médico. Outros dois envolvidos no acidente saíram ilesos.

Devido a essa interdição, o congestionamento na rodovia alcançou uma extensão de sete quilômetros.

