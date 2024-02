Um pessoa ficou levemente ferida e outras duas saíram ilesas no acidente na tarde desta quarta-feira

Um acidente envolvendo dois caminhões, por volta das 17h40 desta quarta-feira (21), resultou na interdição de duas faixas da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, no sentido interior.

Acidente envolvendo dois caminhões na Anhanguera, em Sumaré – Foto: Gabriel Moretti / Divulgação

A batida ocorreu no km 109 da rodovia e, conforme informações da concessionária responsável pela administração da via, a AutoBAn, uma pessoa ficou ferida e já recebeu atendimento médico. Outros dois envolvidos no acidente saíram ilesos.

Na noite desta quarta, as faixas 1 e 2 da Rodovia Anhanguera permaneciam interditadas para possibilitar a realização dos procedimentos necessários no local do acidente.

Devido a essa interdição, o tráfego na região estava congestionado, alcançando uma extensão de sete quilômetros até 18h15, iniciando no km 109 e estendendo-se até o km 102, nas proximidades de Campinas.