Recursos foram intermediados junto ao Ministério das Cidades por vereador líder do governo

Obras do Programa de Recape Contínuo em Sumaré - Foto: Prefeitura de Sumaré

O PRC (Programa de Recape Contínuo) da Prefeitura de Sumaré receberá R$ 20 milhões do governo federal. A verba foi intermediada junto ao Ministério das Cidades pelo vereador e líder do governo do prefeito Luiz Dalben (PSD) na câmara, Willian Souza (PT).

Segundo o parlamentar, Sumaré foi contemplada em quatro convênios com valores que variam de R$ 960 mil a R$ 9,5 milhões, totalizando pouco mais de R$ 20 milhões para serem investidos na recuperação asfáltica do município.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao todo, desde 2017, o PCR já recuperou mais de seis milhões de metros quadrados de asfalto. Segundo a administração municipal, toda a cidade foi beneficiada com o objetivo de melhorar a infraestrutura, as condições de tráfego e a segurança para motoristas e pedestres.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Sumaré não tem deputado federal, então nós temos focado nossa atuação em estreitar laços com Brasília para potencializar os investimentos na cidade. Estamos bastante satisfeitos com a parceria que temos feito com o governo federal e esperamos anunciar novas conquistas nos próximos meses”, comenta o vereador.