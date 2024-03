Santa Voglia Empório comemora St. Patrick’s Day no sábado

Cerveja verde será atração de evento do Santa Voglia - Foto: Claudeci Junior/Liberal

Já pensou em comemorar o dia alusivo ao St. Patrick’s Day com muito chopp, música e boas risadas? Essa ideia que surgiu na Irlanda tem ganhado o gosto pelo mundo. Em Santa Bárbara d’Oeste, por exemplo, será comemorado no próximo sábado (23) no Santa Voglia Empório, que fica no Santa Bárbara Mall, em frente ao Parque dos Ipês. O evento ocorre das 13h às 23h.

A casa preparou adereços verde, que é a cor da festa, inclusive com chopp verde da Cervejaria Seven Hands, que foi especialmente colorido para o evento. Para incentivar o público a entrar na brincadeira, quem vier fantasiado vai ganhar um pint (copo) de cerveja pilsen.

“O ponto alto da comemoração ocorrerá das 17 às 22 horas com o Beer Ranking (competição de chopp), com uma tela mostrando os competidores ao vivo e premiação para os três primeiros colocados que beberem mais. Lembrando que competição é avaliada por litro e não por valor”, explica a sócia-proprietária Thainá Gelli.

Ambiente do Santa Voglia Empório, em Santa Bárbara – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Quem ficar em primeiro lugar receberá um kit com quatro cervejas, 10% de desconto em todas as torneiras de chopp por um mês e um chaveiro personalizado.

A segunda colocação também premiará com 10% de desconto em todas as torneiras de chopp do Santa Voglia por um mês e um chaveiro personalizado.

O terceiro ganhará um pint de Pilsen (valor creditado no cartão do chopp) e um chaveiro personalizado. A programação também vai contar uma atração surpresa, que deve aparecer entre na casa entre 18 e 20 horas.

Local tem autosserviço de chopp

Isabel Sousa, sócia-proprietária, destaca que o Santa Voglia conta com o primeiro autosserviço de chopp artesanal da cidade, com oito taps, ambiente climatizado e um deck de área externa com vista para o Parque dos Ipês, além de amplo estacionamento.

O sócio-proprietário Paulo Pigatto também destaca que a casa preparou um cardápio que combina perfeitamente com o chopp, como várias opções: tábua de frios com joelho de porco defumado, presunto (italiano e espanhol), salames, bruschettas, sanduíches e mini pizzas.

O Santa Voglia também conta com opções de rótulos de cerveja artesanal de todo o Brasil, além de drinks, hidromel, cachaça, vinho e guloseimas.

SERVIÇO

St. Patrick’s Day no Santa Voglia Empório

Quando: sábado (23), das 13h às 23h

Onde: Av. Corifeu de Azevedo Marques, 1.102 (Santa Bárbara Mall), em frente ao Parque dos Ipês

Saiba mais: @santavogliaemporio

