Incêndio atinge restaurante no Jardim Ipiranga, em Americana

Incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e ninguém se feriu - Foto: Divulgação_Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu o restaurante La Grelha, no Jardim Ipiranga, em Americana, no início da noite deste sábado (27). As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros e ninguém se feriu.

Segundo a corporação, o incêndio teve início na churrasqueira, instalada dentro da edificação, que fica na Avenida Armando Salles de Oliveira e, por conta do acúmulo de gordura no local, se alastrou pelo duto de exaustão, chegando ao telhado do restaurante.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe com cinco profissionais atendeu o chamado prontamente e conseguiu controlar as chamas, deixando o estabelecimento em segurança aos cuidados do responsável.

Chamas subiram pelo duto de exaustão do restaurante e chegou ao telhado – Foto: Corpo de Bombeiros_Divulgação

De acordo com os bombeiros, o incêndio não trouxe risco de colapso estrutural e também não colocou em risco os imóveis vizinhos.

Nas redes sociais, o estabelecimento comunicou o incidente, agradeceu a corporação e afirmou que o restaurante estaria fechado neste sábado para organizar o local.