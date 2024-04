Cães são resgatados em situação de maus tratos em Hortolândia

A equipe da Cadeia Para Maus-Tratos, com apoio da GCM, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal), resgatou 11 cães em situação de maus tratos em uma casa localizada no Jardim Amanda, em Hortolândia, no fim da tarde desta sexta-feira (26). De acordo com testemunhas, o local era usado para reprodução e venda de animais de raça.

O resgate foi feito a partir de uma denúncia sobre maus tratos a cachorros. A equipe recebeu vídeos e fotos que mostravam os cães em local insalubre, com o ambiente repleto de fezes, animais presos entre tijolos e cachorros que aparentavam estar desnutridos.

No local, as equipes solicitaram acesso às dependências do imóvel para ver os animais. A entrada foi autorizada pelo morador, um homem de 45 anos. A situação denunciada foi confirmada.

Animais foram encontrados em ambiente insalubre – Foto: Divulgação

Eles então sugeriram ao homem e sua esposa a destinação dos animais a um canil para que tivessem melhores cuidados. Em resposta, disseram que “polícia não prende por causa de cachorro”.

Ambos foram levados ao Plantão Policial de Hortolândia, onde foram indiciados e serão investigados por maus tratos. O homem e a mulher foram liberados.

Foram resgatados um cachorro da raça bassê – sendo esse o cão caquético comunicado pelo denunciante -, quatro filhotes da mesma raça, dois filhotes da raça shitzu, três shih tzus e um pitbull. Os animais foram encaminhados para o abrigo da Associação Quem Ama Protege.