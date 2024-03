Santa Bárbara e Hortolândia divulgam esquema de vacinação contra a gripe

As prefeituras de Santa Bárbara d’Oeste e Hortolândia divulgaram nesta sexta-feira (22) o esquema da vacinação contra a gripe, que começa na próxima segunda-feira (25).

Em ambos os municípios, a vacina estará disponível para os grupos prioritários nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda à sexta-feira, sem necessidade de agendamento.

Santa Bárbara e Hortolândia anunciaram o calendário de vacinação – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A iniciativa segue as determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, que definem os públicos-alvo e o período da campanha, que esse ano ocorrerá até o dia 31 de maio.

Estão aptos a receber a vacina crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas, povos indígenas e quilombolas, trabalhadores da saúde, indivíduos com 60 anos ou mais e professores das escolas públicas e privadas.

Também estão incluídos na lista de prioridades pessoas com doença crônica ou com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, forças armadas, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, caminhoneiros, população privada de liberdade e população em situação de rua.

Em Hortolândia, a vacinação estará disponível em todas as UBSs, das 8h às 15h30. Já em Santa Bárbara, as aplicações serão feitas nas unidades abaixo:

UBS da Linópolis (Centro de Saúde II) – Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis

UBS do Grego/Furlan – Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan

UBS do São Fernando – Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando

UBS do 31 de Março – Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março

UBS do Esmeralda – Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda

UBS do Planalto do Sol 2 – Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2

UBS Regional Zona Sul – Rua José Calixto, 100, Santa Rita

UBS do São Francisco – Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita

UBS do Mollon – Rua do Cobre, 850, Mollon

UBS do Laudissi/Romano – Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano

UBS da Cidade Nova – Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova

UBS do Cruzeiro do Sul – Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul.

Documentos

Para receber a vacina é necessário apresentar algum documento com foto e CPF (Cadastro de Pessoas Físicas). Ao ser imunizada, cada pessoa será identificada nominalmente, por meio do CPF, no sistema do Ministério da Saúde, mesmo procedimento feito na vacinação contra a Covid-19 e nas vacinas que integram o Calendário Nacional de Vacinação.