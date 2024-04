Vídeo: Empresário joga carro contra ex-funcionário em Santa Bárbara e foge

Câmeras de segurança flagraram momento em que carro avança sobre motociclista acidentado em Santa Bárbara - Foto: Reprodução

Um empresário, dono de um restaurante, jogou o seu carro contra um ex-funcionário de 30 anos, que estava de moto, segundo relatos da própria vítima em boletim de ocorrência. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (15), no bairro Parque Olaria, em Santa Bárbara d’Oeste, e foi registrado como tentativa de homicídio. O motorista fugiu.

De acordo com registro policial e imagens de câmera de segurança, por volta de 16h, policiais militares foram chamados para comparecerem na Rua Ouro Preto, no Parque Olaria, para atenderem uma ocorrência de tentativa de homicídio.

Uma testemunha, que também teve o carro atingido pelo empresário, relatou para a polícia o que ocorreu. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um HB20 sedan fecha o motociclista, que perde o controle e bate de frente contra um VW Gol estacionado.

Em seguida, o HB20 avança contra o motociclista caído, que consegue escapar para a calçada. Há uma discussão e, depois, o HB20 deixa o local. O motociclista foi socorrido ao Pronto-Socorro Dr. Edison Mano com fratura na costela e escoriações.

A confusão teria motivação passional, segundo o boletim de ocorrência. Ouvido pelos policiais militares, o motociclista, que teria trabalhado com entregador no restaurante do empresário que causou o acidente, afirmou que processou o ex-patrão por questões trabalhistas.

Ao LIBERAL, o advogado Guilherme Alarico, que disse representar o entregador, afirmou que esta não é a primeira vez que seu cliente é alvo do empresário. A primeira vez, segundo o advogado, ocorreu em março, quando o entregador foi demitido. Ele quase teria sido agredido pelo comerciante.

Segundo Guilherme, o entregador era funcionário do restaurante, no qual trabalhou por um ano e sem registro. Ao ser demitido no mês passado, entrou com um processo para reconhecimento do vínculo empregatício e recebimento dos seus direitos.

Questionado sobre o fato de ontem, o advogado afirmou que irá entrar com um outro processo na área cível para pedir reparação de danos materiais e morais. Por fim, pontuou que vai acompanhar o processo sobre o acidente.

Um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial do município como fuga de local de acidente e homicídio tentado. As investigações sobre este caso serão conduzidas pelo 1° Distrito Policial. O condutor do HB20 não foi encontrado até a publicação desta matéria.

Colaborou Lucas Ardito