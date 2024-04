Vereador Felipe Corá, de Santa Bárbara, deixa Patriota e se filia ao PL

O vereador Felipe Corá, de Santa Bárbara d’Oeste, deixou o Patriota e se filiou ao PL, em ato realizado na sede estadual do partido, em São Paulo, nesta quarta-feira (3).

A filiação contou com a presença da deputada Carla Zambelli, da mesma legenda. Durante a reunião, Corá expressou sua gratidão pela acolhida no PL.

Vereador Felipe Corá, de Santa Bárbara, com a deputada Carla Zambelli – Foto: Divulgação

Eleito em 2020 pelo Patriota, Corá deixa a sigla durante a janela partidária que permite a troca de legenda sem a perda do mandato, que termina em 5 de abril.

Em nota, o vereador destacou que esta mudança representa uma nova fase em sua trajetória política, alinhando-se com um partido que compartilha de seus valores e objetivos.

O vereador Carlão Motorista, também de Santa Bárbara d’Oeste, foi outro trocou de legenda. Ele assinou na segunda-feira (25) sua filiação no PSB, deixando seu antigo partido, o Republicanos.

Na última sexta-feira, o parlamentar Jesus Vendedor também se despediu do partido Avante e se filiou ao União Brasil. Ele passa a integrar o grupo que vai apoiar o candidato Dr. José, da mesma legenda, na eleição para prefeito.

Por sua vez, Esther Moraes, que estava no PL, anunciou a sua filiação ao PV, enquanto Celso Ávila, que já tinha oficializado a sua saída do PV depois de 11 anos, foi para o Solidariedade, sendo que ele deve assumir a presidência do partido e já antecipou que vai apoiar a tentativa de reeleição do prefeito Rafael Piovezan (PL).

Por fim, o presidente da câmara, Paulo Monaro, deixou o MDB e irá para o PSD, prometendo apoio ao vereador Eliel Miranda, do mesmo partido, na eleição para prefeito.