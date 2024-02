Três são presos por tráfico de drogas em operações distintas da Dise, em Santa Bárbara e Sumaré

Ações tiveram início após denúncias anônimas e foram realizadas no Jardim Europa e no Nova Veneza

Três pessoas foram presas por tráfico de drogas nesta segunda-feira (5) em Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré em operações distintas da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), de Americana.

No período da manhã desta segunda, policiais civis foram averiguar uma residência, na rua Bulgária, no Jardim Europa, que possivelmente era utilizada como ponto de venda de drogas.

Ao chegarem no endereço, os agentes notaram que em frente ao imóvel estava um VW Polo estacionado e um motorista ao volante. Na sequência, um homem saiu da residência, escondeu algo no bolso e entrou no carro.

Antes que pudessem dar partida no veículo, policiais civis os abordaram. Com o passageiro e dono do imóvel investigado estavam 28 pedras de crack. Já com o motorista estava apenas R$ 147.

Os entorpecentes foram apreendidos e os dois investigados ficaram presos em flagrante – Foto: Dise / Divulgação

Aos policiais, o passageiro confessou que dentro de sua casa haviam mais entorpecentes. Durante buscas, foram encontradas 54 pedras de crack, um pedaço maior do mesmo entorpecente, 19 porções de cocaína, uma balança de precisão e itens para preparo e venda de drogas.

Levados à sede da Dise, os dois de 28 e 32 anos foram autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes.

Outro

Já no período da tarde do mesmo dia, policiais civis foram investigar uma denúncia anônima de tráfico intenso em uma favela do Nova Veneza, em Sumaré.

Descaracterizados, os policiais conseguiram constatar a venda de entorpecentes que era realizada por um jovem de 20 anos.

Ao ser abordado, durante buscas, os agentes encontraram 49 porções de cocaína e uma de maconha. O jovem ficou preso em flagrante por tráfico de drogas.