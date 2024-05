Os servidores de Santa Bárbara d’Oeste terão reajuste no salário e vale-alimentação de 3,23% para a próxima folha de pagamento. O percentual reflete o repasse da inflação, corrigido pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

A decisão aconteceu em reunião nesta terça-feira (14) entre o prefeito Rafael Piovezan (PL), as secretárias Paula Fernanda Marchesin de Mori (Fazenda), Roberta Semmler Laudissi (Administração) e o presidente do STMSBO (Sindicato dos Trabalhadores Municipais), Walmir Alfredo Silva.

O sindicato chegou a apresentar a pauta de reivindicações aprovada na assembleia com os servidores, que ocorreu no último dia 9, mas por conta da legislação eleitoral as propostas poderão ser discutidas somente após o pleito de outubro. Mesmo assim, o presidente do sindicato considerou a reunião como produtiva.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Diante da impossibilidade por conta do período eleitoral, não tivemos condições de discutirmos assuntos pertinentes, mas tivemos a promessa do retorno das conversas sobre outros temas, como o aumento real do vale-alimentação, por exemplo, em um segundo momento”, explicou Walmir.

Entre os assuntos que ficaram de fora da pauta estão os pedidos do acréscimo de 30% de periculosidade à todos servidores que trabalham como vigias no município e as 30 horas semanais aos profissionais da saúde da área de psicologia, farmácia, nutrição e fonoaudiologia.

Os servidores também aprovaram a iniciativa de igualar os níveis da tabela de salários – atualmente uma parte dos cargos possui até três níveis e outros até quatro – além da adequação do salário dos agentes de administração escolares, cozinheiras, organização escolar, serviços escolares, agente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, orientador socio educativo e escriturário para R$ 2.300, assim como a mudança da data base de maio para janeiro, fevereiro ou março.