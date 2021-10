Segunda especial: Dia das Crianças em Santa Bárbara

10 out 2021 às 08:02 • Última atualização 10 out 2021 às 08:09

Crianças ganharam dia da beleza, onde puderam cortar o cabelo, fazer cortes com desenho e colorir com spray, além de maquiagem para as meninas

A primeira segunda-feira do mês de outubro foi diferente para as crianças da Casa da Criança de Santa Bárbara d’Oeste. É que nesse dia, aconteceu a aguardada festa do Dia das Crianças, que no ano passado não pode ser realizada devido à pandemia.

A ação “Segunda Especial Dia das Crianças” foi uma iniciativa que envolveu muitas pessoas e grupos, como o Amal Shriners Temple Brasil, o Amal Shriners Club Santa Bárbara d’Oeste e Jeferson Toledo Barberia, assim como a própria entidade.

Em 2021, estima-se que foram cerca de 150 cortes de cabelo – Foto: Divulgação

Durante o evento, as crianças ganharam um dia da beleza, onde puderam cortar o cabelo, fazer cortes com desenho, colorir com spray, além de maquiagem para as meninas.

“Para mim, é muito gratificante poder saber que a gente fez a diferença na vida de alguém”, comenta Jeferson, que já participa do projeto há 3 anos.

Admirador da entidade, que atende mais de 500 crianças por dia, o profissional conta que em 2021 foram quase 150 cortes de cabelo durante a ação. “Sempre procuramos trazer algo diferente para animar ainda mais o dia deles”, comenta.

Além dessa parte, os pequenos também se divertiram com brincadeiras, distribuição de pipoca e algodão-doce. Mais que especial!