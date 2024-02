Sargento da PMR é preso após furtar jogo de chaves em loja de Santa Bárbara

Um sargento da Polícia Militar Rodoviária, de 46 anos, do 4° BPMR (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), foi detido na última segunda-feira (19), após furtar dois jogos de chaves de uma loja de utilidades no Centro de Santa Bárbara d’ Oeste.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 17h30, o militar entrou na loja, na Rua Santa Bárbara, no Centro, pegou dois jogos de chaves, no valor de R$ 29,99 cada, e saiu sem pagar.

As imagens foram capturadas pelas câmeras de segurança e uma funcionária seguiu o suspeito até o estacionamento, conseguindo assim anotar o emplacamento da moto utilizada pelo policial. Depois disso, a PM (Polícia Militar) foi chamada.

Após receber as características do suspeito e também o emplacamento da moto, os policiais militares começaram as buscas e foi possível abordá-lo na Rua Inconfidência Mineira, no Parque Rochelle. Informado sobre as gravações, ele confessou o furto. Um dos jogos de chave foi encontrado no baú da moto dele o outro não foi localizado.

Levado ao plantão policial, ele foi autuado em flagrante por furto, mas foi liberado após pagar uma fiança de R$ 1,5 mil.

O LIBERAL procurou a Corregedoria da PM para saber se houve a abertura de algum processo disciplinar e confirmar se o sargento tinha voltado a suas funções, mas o órgão não respondeu aos questionamentos da reportagem.