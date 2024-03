Santa Bárbara vistoria 15 ferros-velhos e encontra focos de mosquito da dengue em 13

Equipes do DVZ (Departamento de Vigilância em Zoonoses) e da Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste realizaram, nesta terça-feira (26), uma ação contra dengue em ferros-velhos do Jardim Pérola, entre as Ruas da Agricultura e do Café. Em 13 dos 15 estabelecimentos vistoriados foram encontrados focos do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti.

Locais que receberam a visita dos agentes estão cadastrados na prefeitura – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

Os agentes realizaram o controle dos focos e os proprietários foram orientados sobre as medidas necessárias para impedir a reincidência desse tipo de ocorrência, que pode favorecer a proliferação do vetor da dengue e de outras arboviroses.

Os estabelecimentos que receberam a visita dos agentes de controle de endemias estão cadastrados na prefeitura como pontos estratégicos, locais que possuem alta probabilidade de proliferação de mosquitos devido à presença de grande quantidade de recipientes que podem servir como criadouros.

Além dos ferros-velhos, outros estabelecimentos que se enquadram nessa classificação são: borracharias, floriculturas, ecopontos, cemitérios e depósitos de materiais recicláveis. O município possui atualmente 89 imóveis cadastrados como pontos estratégicos.

Nos casos de estabelecimentos onde focos de Aedes aegypti são encontrados de forma recorrente, aliado ao fato dos responsáveis não atenderem às solicitações dos agentes para adequação da situação, estes são encaminhados para outros setores, como a Vigilância Sanitária ou Divisão FOP (Fiscalização de Obras e Posturas), para outras providências legais e possíveis sanções.

Neste ano, até esta terça Santa Bárbara somava 814 casos de dengue, de acordo com monitoramento do Estado de São Paulo.