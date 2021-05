Santa Bárbara suspende vacinação para gestantes com comorbidades

Atendendo orientação e comunicado da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a vacinação contra o coronavírus (Covid-19) em gestantes com comorbidades, prevista para começar nesta terça-feira (11), foi suspensa pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Santa Bárbara manteve a vacinação de puérperas – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara

A orientação da Anvisa é para que não se aplique a vacina de Oxford/AstraZeneca para esse público (gestantes). Americana já havia anunciado a mesma medida.

Ao contrário da vizinha, Santa Bárbara manteve a imunização de puérperas (mulheres que deram a luz nos últimos 45 dias) com comorbidades e mais de 18 anos.

A vacinação de pessoas com deficiência permanente entre 55 e 59 anos, foi mantida nas duas cidades.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), Nova Odessa também havia anunciado a vacinação de gestantes, mas a prefeitura ainda não se pronunciou após a orientação da Anvisa. Nas redes sociais, publicação feita pela manhã apontava que a imunização seguia disponível.

Santa Bárbara recebeu neste sábado (8) mais 4.720 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 4.400 de Oxford/AstraZeneca e 320 doses de CoronaVac/Butantan, destinadas para os novos grupos prioritários.

A imunização segue no município para Síndrome de Down (entre 18 e 59 anos), pacientes em tratamento de hemodiálise (entre 18 e 59 anos), transplantados que utilizam imunossupressores (entre 18 e 59 anos) e profissionais de Saúde, além de pessoas com mais de 60 anos.



A Prefeitura de Santa Bárbara diz aguardar novas orientações técnicas do Governo do Estado de São Paulo, do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e da Anvisa.