Três cidades da região iniciam vacinação de gestantes e pessoas com deficiência permanente

Novos lotes de vacinas contra o coronavírus (Covid-19) chegaram e três das cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste, começam a imunizar gestantes com comorbidades e deficientes físicos nesta terça-feira (11).

Novas doses chegaram e vacinação avança na região – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara

As três cidades vão começar a vacinar gestantes e puérperas portadoras de comorbidade, com 18 anos de idade ou mais. A vacina também será oferecida aos portadores de deficiência permanente, dos 55 aos 59 anos.

No caso das gestantes e puérperas, é preciso que elas apresentem um atestado médico que comprove serem portadoras de comorbidade. Já os portadores de deficiência permanente devem comprovar a deficiência.

Em Americana, a vacina segue sendo oferecida via agendamento, além dos grupos citados acima, aos profissionais de saúde e aos profissionais da educação com idade mínima de 47 anos, bem como idosos com 68 anos ou mais (segunda dose). As doses são aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde.

Em Santa Bárbara, a vacinação da primeira dose ocorre, das 8h às 17h, na Emefei Profª Antônia Dagmar Rosolen, na Vila Sartori, no CIEP Dom Eduardo Koaik, no Planalto do Sol II, e no CAIC Irmã Dulce, no Santa Rita, sem precisar agendar. A convocação para 2ª dose segue via agendamento.



Americana recebeu no sábado (8) 5.675 doses da Oxford/AstraZeneca, enquanto Santa Bárbara recebeu 4.440 doses deste mesmo imunizante, além de mais 320 da CoronaVac/Butantan. Os dois municípios começam nesta terça a vacinar também os idosos com 60 anos ou mais.

Nova Odessa também recebeu novas doses e, assim como as outras duas cidades, também iniciou nesta segunda-feira (10) a vacinação de pessoas submetidas a transplantes e que usam medicamentos imunossupressores, além dos portadores de Síndrome de Down, ambos de 18 a 59 anos.

Os três municípios têm seguido o Plano São Paulo do Governo do Estado e devem iniciar na quarta (12) e quinta (13) a imunização dos portadores de comorbidades de 55 aos 59 anos.

Hortolândia e Sumaré ainda ainda não receberam as doses para o novo grupo prioritário e seguem vacinando outras categorias.