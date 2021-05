Americana suspende vacinação para gestantes após recomendação da Anvisa

A Prefeitura de Americana suspendeu a campanha de vacinação em gestantes e puérperas com comorbidades, prevista para esta terça-feira (11). A decisão foi tomada com base em recomendação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para que não se aplique a vacina de Oxford/AstraZeneca para esse público.

“A decisão foi tomada com base em orientação do GVE, pois ainda não há nenhum tipo de notificação oficial. Foi solicitada a suspensão até que se receba a nota técnica do PNI (Plano Nacional de Imunização)”, afirma a prefeitura em nota. A cidade recebeu 5.675 doses do imunizante no último sábado (8).

A vacina será oferecida nesta terça aos portadores de deficiência permanente, dos 55 aos 59 anos. Ela também continua disponível, via agendamento (www.saudeamericana.com.br), aos profissionais de saúde e aos profissionais da educação com idade mínima de 47 anos, bem como idosos com 68 anos ou mais (segunda dose). As doses são aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde.