Santa Bárbara se despede do advogado e ex-jogador de futebol Nivaldo Surge

Morreu na madrugada da última terça-feira (4) o advogado Nivaldo Surge, aos 80 anos. Filho de uma das famílias mais tradicionais da cidade, ele deixa a esposa Maria Helena de Oliveira Lino Surge e os filhos Vanessa e Sérgio Henrique Lino Surge.

A morte de uma figura histórica de Santa Bárbara fez o prefeito Rafael Piovezan (PV) decretar luto oficial de três dias na cidade, em homenagem ao advogado. “Ao longo da vida, Nivaldo Surge cumpriu sua missão na história e no desenvolvimento de Santa Bárbara. Meus sentimentos a toda família”, comentou, em nota, o chefe do Executivo.

O advogado e ex-jogador de futebol, Nivaldo Surge, morreu aos 80 anos nesta terça-feira – Foto: Reprodução

Nivaldo Surge passou longe de ser um morador discreto ou imperceptível da cidade. Seja como advogado, proprietário de imobiliária, jogador profissional, comentarista de rádio ou árbitro de futebol, ele encontrou maneira diversas de se conectar e ser parte de Santa Bárbara.

Na sua biografia de oito décadas, Surge encontrou tempo para trabalhar na prefeitura, ser presidente do Esporte Clube Barbarense (por duas gestões) e representar Santa Bárbara d’Oeste durante anos pelos campeonatos regionais atuando como zagueiro das equipes do CAUSB (Clube Atlético Usina Santa Bárbara), da União Agrícola Barbarense e da já extinta AE Internacional.

Considerado um dos pupilos do Legório, um dos mais famosos treinadores de jogadores juvenis da cidade, Surge começou sua carreira no futebol aprendendo os primeiros fundamentos na escolinha do União Barbarense, ainda na década de 50.

Como atleta profissional, integrou a equipe da CAUSB que foi campeã da 3ª divisão do Campeonato Paulista de 1962, atuando no jogo do título que aconteceu em 1963.

Formou-se em direito e começou a trabalhar no departamento jurídico da Prefeitura de Santa Bárbara. Mesmo assim, manteve-se ligado ao futebol. O jornalista ‘JJ’ Belanni, autor do livro “União Agrícola Barbarense Futebol Clube”, lembrou ao LIBERAL que Surge também atuou como árbitro de campo e comentarista de futebol na rádio Santa Bárbara FM.

A relação de Surge com o esporte foi tão próxima que um jogo de futebol mal jogado já foi capaz de ofendê-lo, naquele que foi um dos episódios mais inusitados da sua história.

Em 1987, o advogado ficou tão incomodado com a má qualidade do jogo entre União Barbarense e Santense, que ele assistia das arquibancadas, que o ex-zagueiro pulou o alambrado, invadiu o campo e, com um estilete na mão, furou a bola em forma de protesto. O gesto fez Surge ser aplaudido pela torcida, que ainda foi obrigada a ver o União Barbarense perder o jogo por 3 a 1.