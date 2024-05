O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), anunciou nesta sexta-feira (10) um convênio com o Governo do Estado de R$ 3 milhões, que serão usados para o asfaltamento do bairro Cruzeiro do Sul. O valor será somado a outros R$ 3,5 milhões em recursos próprios.

Na última quinta (9) prefeito barbarense participou da assinatura do convênio – Foto: Divulgação

Na quinta-feira (9), Piovezan participou da assinatura de convênios no Palácio dos Bandeirantes. Durante a solenidade, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) enfatizou que fez uma liberação do total de R$ 350 milhões para infraestrutura urbana, recapeamentos, pavimentação e iluminação pública para várias cidades do Estado, entre elas, Santa Bárbara d’Oeste.

Os repasses serão feitos por meio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Trata-se de uma obra de fundamental importância para aquela região. Para os moradores que convivem com o barro em dias de chuva e a poeira em dias de sol. Agradecimento especial aos moradores do bairro Cruzeiro do Sul, que trabalharam junto com a gente, para viabilizarmos mais esta conquista”, disse Piovezan.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

SEM APOIO

Nas redes sociais, o prefeito citou a tentativa de fazer um financiamento no valor de R$ 25 milhões por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento). Os recursos seriam usados no asfaltamento do Cruzeiro do Sul, recapeamento de outras ruas e avenidas, e obras de infraestrutura.

O projeto de lei que autorizava o empréstimo chegou a ser apresentado na câmara, em agosto de 2023, mas após a oposição travar o andamento da proposta por seis meses, o próprio prefeito retirou a pauta em fevereiro deste ano.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Piovezan ainda alfinetou alguns parlamentares que teriam participado de manobras para evitarem a tramitação da proposta: “pensaram apenas em um projeto individual político, sem se importarem com a necessidade das pessoas”.