Santa Bárbara começa a vacinar maiores de 20 anos neste sábado

Santa Bárbara está vacinando maiores de 22 anos e amplia imunização no sábado – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’ Oeste começa a vacinar maiores de 20 anos contra o coronavírus (Covid-19) neste sábado (7). É o primeiro município da RPT (Região do Polo Têxtil) a iniciar a imunização desta faixa etária.

Nova Odessa anunciou nesta quinta-feira (5) o início da vacinação para maiores de 18 anos, mas apenas na segunda-feira (9).

Nesta sexta-feira (6), a vacinação segue em Santa Bárbara para maiores de 22 anos e para os outros grupos inseridos anteriormente na campanha.

As primeiras e segundas doses estão sendo aplicadas nos ginásios municipais Djaniro Pedroso (Centro), e Mirzinho Daniel (Jardim São Francisco), e na Casa de Maria (Jardim das Laranjeiras).

No sábado, quando o imunizante contra o Covid-19 poderá ser aplicado para moradores de 20 e 21 anos, a campanha ocorrerá das 8h às 13h, nos pontos de vacinação citados acima.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Não é necessário agendamento para ser imunizado no município, sendo preciso apenas apresentar o CPF e comprovante de endereço atualizado.

Para agilizar o processo de identificação e vacinação, é recomendado o pré-cadastro no site Vacina Já, do Governo do Estado de São Paulo.

Caso o comprovante de endereço não esteja em seu nome, é preciso comprovar por grau de parentesco – de 1º grau (pai, mãe ou filhos) ou do cônjuge (esposa ou marido) via certidão de casamento, contrato de aluguel ou declaração de próprio punho com firma reconhecida.