Nova Odessa vacina maiores de 22 anos nesta sexta e 18 anos a partir de segunda

Até está quinta só eram vacinados maiores de 25 anos no município; moradores devem fazer pré-cadastro

Nova Odessa é a primeira da região a anunciar data para 18 anos – Foto: Divulgação/Prefeitura de Nova Odessa

A Prefeitura de Nova Odessa passa a imunizar a partir desta sexta (6) contra o coronavírus (Covid-19) os moradores da cidade com 22 anos ou mais e anunciou que começa a vacinar os maiores de 18 anos na segunda-feira (9).

É a primeira prefeitura da RPT (Região do Polo Têxtil) a anunciar data para o início da faixa etária. O calendário estadual prevê o início para terça-feira (10), mas os municípios da região tem antecipado as datas recentemente.

Até esta quinta, a exemplo de Sumaré, Nova Odessa estava “atrasada” na campanha em relação à região, vacinando apenas maiores de 25 anos, enquanto as outras cidades já vacinam moradores de 22 anos.

A equipe da Saúde que atua no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa aplicou nesta quinta-feira mais 525 doses das vacinas disponíveis. Foram utilizadas 334 primeiras doses e 191 doses complementares.

Nova Odessa ultrapassou, assim, a marca histórica das 45 mil vacinas aplicadas em sua população – já são 45.179 doses utilizadas até o momento.

Já são 34.116 os novaodessenses com ao menos uma dose da vacina, o equivalente a 55,97% da população, estimada pelo IBGE em 60.956 pessoas, além de 11.063 com segunda dose ou dose única, perfazendo 18,15% com esquema vacinal completo.

O atendimento diário, de segunda a sexta-feira, continua obedecendo ao calendário pelo mês de nascimento da pessoa.

Moradores devem fazer antes o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o atendimento da pessoa no Ginásio, reduzindo o tempo de espera.

Todos os interessados na vacina, independente do grupo ou faixa etária, devem levar RG e CPF (ou CNH) e comprovante de endereço recente.

O ginásio fica na Rua João Bassora, nº 500, com portas abertas de segunda a sexta-feira das 8h às 11h45 e das 13h às 15h45 (ou até acabarem as senhas correspondentes às doses disponíveis no dia).

Quem busca o Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa para a dose complementar deve ir no dia indicado na caderneta de vacinação, independente do mês de nascimento.