Rua no Jardim Adélia não tem asfalto e nem sinalização

A Rua Iracemápolis, no Jardim Adélia, em Santa Bárbara d’Oeste, não tem asfalto, sinalização ou manutenção em um trecho da via, perto de uma rotatória. O local fica próximo ao cruzamento com as avenidas da Amizade e São Paulo.

Trecho da rua recebeu pedregulhos, mas isso fez aumentar ainda mais os problemas – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Thiago Trevisani, de 36 anos, técnico em segurança do trabalho, mora nas proximidades e contou que os problemas seguem há pelo menos 15 anos e que já presenciou diversos acidentes. “Não tem sinalização. Já vi colisão entre carro, moto, veículo andando na contramão”, ressaltou.

Ele disse que pedregulhos foram espalhados na rua para tentar amenizar a poeira, mas isso só serviu para furar o pneu do carro. Outro problema é o entulho despejado no trecho e mato alto.

“Agora está cortado porque os moradores se juntam para carpir, e da última vez um idoso que se mudou recentemente fez isso”, informou Thiago.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste foi questionada sobre o assunto, mas nada respondeu sobre quais providências poderiam ser tomadas.

