Rede Feminina de Combate ao Câncer de S. Bárbara será beneficiada pelo McDia Feliz

Essa é a 24ª vez que a instituição é beneficiada pela ação do Instituto Ronald McDonald; venda de tíquetes antecipada já começou

Ação beneficiará 67 projetos de 56 instituições que atuam com oncologia pediátrica no Brasil - Foto: Divulgação Instituto Ronald McDonald

A Rede Feminina de Combate ao Câncer, de Santa Bárbara d’Oeste, é beneficiada pela campanha McDia Feliz pela 24º vez.

A ação, realizada pelo Instituto Ronald McDonald, realiza neste ano a 33ª edição e beneficiará 67 projetos de 56 instituições que atuam com oncologia pediátrica no Brasil.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para contribuir com o McDia Feliz, basta adquirir um tíquete antecipadamente, no valor de R$ 17, na sede da instituição ou com voluntários da rede.

Um link para compra em formato digital será divulgado posteriormente. Os tíquetes da campanha poderão ser resgatados no dia 23 de outubro, em todos os restaurante McDonald’s do Brasil.

Também é possível ajudar a causa na compra de camisetas da rede, com o valor de R$ 35. A verba será destinado ao Projeto Criança em Tratamento de Câncer, também da Rede Feminina.

A Rede Feminina de Combate ao Câncer fica localizada na Rua Santa Cruz, 420, na Vila Pires, atrás do pronto socorro Edson Mano, em Santa Bárbara d’Oeste.

Campanhas anteriores

Com os recursos recebidos nos últimos anos da campanha, a Rede Feminina de Combate ao Câncer adquiriu próteses e dois veículos para o transporte das crianças ao Boldrini.

Também foi possível contruir o CeAC (Centro de Apoio à Criança), Sede da Rede Feminina, além dos custos com a prestação de Serviço Social, Pedagógico, Nutricional e de Capacitação a mais de 100 crianças e adolescentes com câncer, seus cuidadores e familiares.

A superintendente da Rede Feminina e Coordenadora McDia Feliz da RPT (Região do Polo Têxtil), Carla Bueno, diz que será uma campanha desafiadora, assim como no ano passado, por conta das restrições de segurança para contar a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Neste ano, Carla diz que pretende cumprir a meta de R$ 56.400,00 (valor de 3.317 tiquetes), para atendimento de até 40 crianças e adolescentes em 2022.

“Eu me alegro em dizer do privilégio de fazer parte desta Campanha, há 24 anos. Sobretudo, por estar oferecendo acesso aos meios de tratamento a esse público alvo tão especial, que é a criança e adolescente, e contribuindo para que tenha a cura tão desejada, de uma patologia que ainda é a primeira causa de morte desse população por doença”, comenta a coordenadora da ação.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Informações e doações

Para obter mais informações sobre a campanha, está disponível o telefone (19) 3455-2303, WhatsApp (19) 9-9253-0952 ou ainda o e-mail mcdiafeliz@redefemininasbo.org.br.

As doações financeiras poderão ser realizadas através do Banco do Brasil 001 – Agência 0459-6 – Conta 101586-9 ou PIX CNPJ 04257862000155.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco