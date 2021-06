Praça Central de NO tem feirinhas de adoção de pets e artesanato neste sábado

Neste sábado (26), a Praça Central José Gazzetta, em Nova Odessa, recebe a Feira de Adoção de Animais, promovida pela AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa), e também a 4ª edição do ano da Feira de Artesanato.

A Feira de Adoção de Animais será das 9h às 12h, enquanto a Feira de Artesanato ocorrerá das 9h às 14h. Ambas ocorrerão na Praça Central de Nova Odessa, que fica localizada na Avenida Carlos Botelho.

Feira de Adoção de Animais

Com apoio institucional da Prefeitura de Nova Odessa, estarão a Feira de Adoção os animais resgatados pela AAANO, que ficam no abrigo da entidade e necessitam de um novo lar com cuidadores responsáveis.



De acordo com o diretor municipal de Cultura e voluntário da causa animal na cidade, Carlos Pinotti Jr, a situação dos abrigos de animais é “lastimável” em função da superlotação. Atualmente, a AAANO tem no abrigo aproximadamente 500 animais, sendo 350 cães e 150 gatos.

Mesmo sendo uma prática criminosa, com pena de detenção e multa, Carlos ressalta que o abandono e os maus tratos de animais ocorrem com frequência em toda a região.

“Precisamos conscientizar a população que esses animais já passaram por muito sofrimento e merecem um lar com muito amor e carinho”, afirmou o diretor.

Feira de Artesanato

A feira, que acontece sempre no segundo e quarto sábados do mês, disponibilizará trabalhos manuais em crochê, tricô e bordado, peças decorativas e vários outros itens exclusivos confeccionados pelos expositores, que são artesãos do município.

Feira de Artesanato ocorrerá das 9h às 14h – Foto: Divulgação

Além dos artesanatos, a edição especial carrega a temática de “festa junina”, o público encontrará também comidas, bebidas e decoração típicas desta época do ano.