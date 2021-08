Associação promove Feira de Adoção neste sábado, em Nova Odessa

A feira acontece das 10h à 13h no estacionamento do Supermercado São Vicente

Feira acontece neste sábado (7), no estacionamento do Supermercado São Vicente – Foto: Reprodução

A Ong AAANO (Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa) realiza neste sábado (7), das 10h às 13h, mais uma Feira de Adoção de Animais.

De acordo com os organizadores, para adotar um animal de estimação só é necessário um documento com foto do responsável e o pagamento de R$ 20 reais para a aplicação de microchip no pet, um recurso eletrônico que armazena informações sobre o histórico do pet e possibilita a identificação de seu tutor em um eventual caso de perda.

Segundo o presidente da associação Thiago Rodrigues, serão em média 12 animais entre cães e gatos da ONG e da população disponíveis para adoção.

Com apoio da Prefeitura de Nova Odessa, a ação será realizada no estacionamento do Supermercado São Vicente, na Avenida Ampélio Gazzetta, número 799.