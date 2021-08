Campanha quer arrecadar materiais de artes para associação de Americana

Através do projeto Pequeno Artista, a FEA Cultural – entidade da USP (Universidade de São Paulo) voltada a ações culturais, sociais e educacionais – está reunindo recursos para a doação de 150 kits de artes para as crianças apadrinhadas pela OSC (Organização da Sociedade Civil) Semear Americana, localizada no Parque da Liberdade.

Maria Luiza Pires da Silveira, moradora de Hortolândia e diretora da gestão de pessoas da FEA Cultural, explica que os kits vão conter tintas guache, pincéis, lápis de cor e caderno de pintura, com um custo total de R$ 15 por criança.

A campanha segue até o dia 30 de setembro. A intenção é distribuir os kits às crianças, que têm idades entre 4 e 13 anos, na semana em que se comemora o Dia das Crianças, em 12 de outubro. Se o valor das doações for maior do que o custo com os materiais artísticos, a entidade planeja doar o excedente para a OSC Semear, contribuindo também com as demandas diárias da associação.

Ao adquirir um kit pelo link bit.ly/fcpequenoartista, o contribuinte também participa do sorteio de um fone sem fio, modelo AirDots 3, da marca Redmi, que será realizado no dia 5 de outubro.

O projeto Pequeno Artista é a primeira parceria entre a FEA Cultural e a OSC Semear Americana. “O objetivo é sempre promover a arte e a literatura pelas ações que fazemos. Os materiais de arte vão incentivar a criatividade das crianças, mais do que brinquedos”, apontou Maria Luiza.