Procon Móvel estaciona no Mollon, em Santa Bárbara, neste sábado

Atendimento do Procon Móvel - Foto: Divulgação

A Fundação Procon SP estacionará seu ônibus itinerante “Procon Móvel” neste sábado (6) na Praça Fioravante Furlan, localizada entre as ruas do Estanho, do Alumínio, do Manganês e do Cobre, no Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste. O atendimento será das 9 às 16 horas.

O objetivo da ação é orientar moradores sobre seus direitos em diversas áreas como telefonia, internet, bancos, locação e planos de saúde, entre outros.

Golpes de inteligência artificial, dúvidas sobre cobranças, contratos, negativação e dívidas são as maiores queixas recebidas pelo setor barbarense durante atendimento no Procon Móvel, segundo a prefeitura. Nas últimas ações, contrato e nome negativado foram as campeãs em consultas pelo órgão.

Haverá ainda edições nos dias 11 de maio e 8 de junho na Praça Central, entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, no centro da cidade. A primeira edição do ano ocorreu no dia 9 de março na Praça Central, contabilizando 50 atendimentos.

Atuante na proteção e na defesa dos direitos do consumidor, o Procon de Santa Bárbara d’Oeste atende na Rua Graça Martins, 436, no Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3455.5779.

Serviço

Procon Móvel em Santa Bárbara

Dia 6 de abril, das 9 às 16 horas

Praça Fioravante Furlan | Entre as ruas do Estanho, do Alumínio, do Manganês e do Cobre, Mollon

Dia 11 de maio, das 9 às 16 horas

Praça Central | Entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, Centro

Dia 8 de junho, das 9 às 16 horas

Praça Central | Entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, Centro