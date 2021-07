Prefeitura disponibiliza novo canal para iluminação pública em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste disponibilizou esta semana um novo canal ao cidadão para solicitação de reparos na iluminação pública.

Para acessar o serviço a pessoa deve entrar no site do município e clicar no botão “iluminação pública” ou no site da empresa responsável pela manutenção.

Em seguida é necessário fazer o cadastro informando CPF e e-mail de contato. Após o cadastro, o cidadão deve selecionar o município (ou permitir o acesso à localização) e clicar em “Informar um Problema”.

O local pode ser escolhido no mapa ou digitado no campo “Endereço” na parte de baixo da tela. Será gerado um protocolo de atendimento, ao qual o munícipe poderá acompanhar o andamento e conclusão do serviço.

A Luz Forte Iluminação e Serviços Eireli-ME, vencedora da licitação, é responsável pela manutenção de cerca de 21,2 mil pontos de iluminação, destaca a prefeitura.

A empresa atua com três equipes/veículos, sendo duas no período diurno e uma durante a noite, com prazo médio de atendimento de 48 horas após a solicitação.

A Luz Forte Iluminação e Serviços venceu licitação aberta no fim de fevereiro e fechou contrato de R$ 707,4 mil com a prefeitura, com duração de 12 meses, um mês depois.

Ela substitui a Tecnolumen Iluminação Urbana, antiga prestadora do serviço, que foi punida em R$ 70 mil e impedida de participar de licitações da prefeitura por ter desrespeitado o contrato que tinha com o município.

A troca de iluminação pública em Santa Bárbara tem sido alvo constante de reclamação dos moradores e dos vereadores desde o início do ano.