Policiais salvam bebê que estava engasgado em Santa Bárbara

Criança de um ano e dez meses engasgou com apontador de lápis no Jardim Europa

Policiais militares de Santa Bárbara d’Oeste salvaram, na madrugada deste sábado (30), um bebê de um ano e dez meses que estava engasgado com um apontador de lápis. O caso ocorreu por volta da 0h40, no Jardim Europa.

PMs salvaram bebê engasgado com apontador de lápis – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Soldados realizavam patrulhamento pela região, quando foram solicitados no endereço da criança. No local, se depararam com o bebê engasgado com o apontador. Foram feitas manobras de desobstrução das vias aéreas e a criança conseguiu expelir o objeto.

Os policiais socorreram o bebê ao Pronto-Socorro Afonso Ramos, onde, segundo os soldados, o médico que o atendeu disse que o rápido e eficaz atendimento adotado salvou a vida da criança.