Morador de Santa Bárbara morre em acidente na Rodovia dos Bandeirantes, em Limeira

Um homem de 38 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, morreu em um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (1º), no trecho da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) em Limeira. A vítima foi identificada como Jasiel Toloi da Silveira Moraes, que morava no Conjunto Habitacional Roberto Romano.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta de 19h, no trecho do quilômetro 141, sentido capital, próximo ao limite com Santa Bárbara. Jasiel estava em uma moto Dafra, quando foi atingido na traseira por um Audi A3, registrado na cidade de Taquaritinga (SP), que capotou.

A moto ficou destruída e Jasiel morreu no local. Já o motorista do Audi A3, um homem de 78 anos, foi socorrido com ferimentos leves à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Abílio Pedro, em Limeira. Policiais civis e peritos estiveram no local do acidente para analisar o que possa ter ocorrido.

O morador de Santa Bárbara era casado. Segundo informações da funerária Araújo-Orsola, ele será velado a partir das 19h desta quinta-feira (2). Seu sepultamento está marcado para às 9h desta sexta (3), no Cemitério da Paz, em Santa Bárbara.