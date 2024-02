Policiais civis descobriram um apartamento no Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste, que era usado como central de distribuição de drogas para o Carnaval, na manha desta terça-feira (13).

No imóvel foram apreendidos três celulares, 131 porções de maconha e uma de cocaína, além de várias embalagens com restos de drogas. Ninguém foi preso.

Drogas e objetos apreendidos pela Polícia Civil – Foto: Polícia Civil / Divulgação

De acordo com a investigação, por volta das 6h30, uma equipe esteve no apartamento para apurar uma denúncia de que o local era usado para o fracionamento de drogas, pois o “movimento” seria intensificado em virtude dos festejos carnavalescos na região.

Os policiais efetuaram as buscas no imóvel, mas os dois suspeitos que eram alvos da investigação não foram encontrados. Na cozinha, os agentes localizaram uma vasilha plástica com as porções de maconha e alguns fragmentos da mesma droga.

No quarto, eles localizaram outra porção de maconha fracionada, embalada em filme plástico e ainda um pino de cocaína. Os policiais também apreenderam telefones celulares, documentos, cartões bancários e embalagens vazias.

Os materiais foram levados à delegacia. As investigações irão continuar, na tentativa de prender os responsáveis pelos entorpecentes.