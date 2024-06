Piovezan anuncia novo terminal urbano em Santa Bárbara

Anúncio foi feito nesta quinta-feira (6), durante a entrega do Centro de Referência da Mulher

O prefeito Rafael Piovezan (PL) disse que Santa Bárbara d’Oeste terá um novo terminal urbano que será construído em frente ao complexo “Cidade Saúde”, no Jardim Alphacenter, na Zona Leste. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (6), durante a inauguração do Novo Centro de Referência em Saúde da Mulher, na área central.

Neste quinta (6) prefeito inaugurou Centro de Referência em Saúde da Mulher – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

O chefe do Executivo acrescentou que como o prédio do Cidade Saúde terá três andares e abrigará diversos setores da pasta, como o Centro de Especialidades, Central de Regulação, Atenção Básica e Vigilância em Saúde, houve a necessidade de otimizar o transporte naquela região.

“A ideia é que os ônibus que já passam nos bairros também passem pelo terminal em frente ao Cidade Saúde, com a possibilidade de implantação de novas linhas de ônibus”, afirmou Piovezan.

Centro de Referência

Segundo a prefeitura, o novo Centro de Referência foi construído em um ano e meio. O imóvel conta com quatro consultórios ginecológicos, consultório odontológico, salas de ultrassom e procedimentos, e sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas.

O prédio também foi projetado para possuir iluminação e ventilação naturais, com ar-condicionado, lâmpadas LED, energia solar com placas fotovoltaicas, com produção de energia renovável, limpa e sustentável.

“A unidade está pronta para fazer o tratamento humanizado que a mulher necessita, também teremos espaço diferenciado para o acolhimento às adolescentes grávidas que terão acompanhamento na gestação e orientações com os cuidados com os filhos. A equipe de saúde também está preparada para o atendimento para as vítimas de violência doméstica”, completou Piovezan.