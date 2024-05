Piovezan anuncia novo comando da GCM de Santa Bárbara d’Oeste

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), anunciou nesta terça-feira (28) o novo comando da GCM (Guarda Civil Municipal). O inspetor Luiz Fernando da Silva assume o comando da corporação, enquanto a inspetora Juliana Aparecida Tavares da Silva Rodrigues passa a ser a subcomandante.

Luiz Fernando da Silva possui graduação em letras e pós-graduação em tradução da língua inglesa. Ingressou na GCM há 17 anos e, antes da atuação na corporação, era 3º sargento do Exército.

Prefeito Rafael Piovezan e os novos responsáveis pelo comando da GCM – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Juliana Aparecida Tavares da Silva Rodrigues possui nível superior gestão ambiental e pós-graduação em planejamento e gestão de projetos de prevenção à violência contra a mulher, atuando na GCM há 20 anos.

O anúncio ocorreu no gabinete do prefeito, marcando ainda a nomeação dos inspetores Adenilson, Fernanda, Cláudio, Cléber e Douglas, todos aprovados no concurso interno da Guarda Municipal.

Luiz Fernando da Silva e Juliana Aparecida Tavares da Silva Rodrigues assumem os postos deixados por Samuel Silas e Reginaldo Dias dos Santos, respectivamente. Os dois profissionais seguem com suas atuações na autarquia.

“Juntos trabalhamos incansavelmente para oferecer as melhores condições de trabalho aos guardas e alcançarmos os melhores índices de nossa história. Santa Bárbara d’Oeste é hoje uma das 10 cidades mais seguras do Brasil, de acordo com renomados estudos, e tem uma Guarda Municipal respeitada, que ações de vanguarda”, disse o prefeito.