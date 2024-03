Piovezan anuncia construção de mall e novo supermercado Davita em Santa Bárbara

Detalhes foram apresentados no gabinete do prefeito - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), anunciou nesta sexta-feira (22) a construção da nova loja do Supermercados Davita e de um “Mall”, ambos na Avenida Antônio Pedroso. Os estabelecimentos vão gerar um total de 280 empregos e devem ficar prontos ainda neste ano.

As informações foram divulgadas pela prefeitura após reunião que contou com a presença dos empreendedores, no gabinete de Piovezan.

As obras ocorrem numa área de pelo menos 13 mil m², dos quais 2,5 mil m² serão do Davita. O Mall será formado por 20 lojas, e o estacionamento do empreendimento terá 280 vagas, divididos em térreo e pavimento inferior.

O Davita vai oferecer 180 empregos diretos, além de 30 indiretos. No Mall, 70 empregos diretos serão gerados.

“São mais 200 empregos diretos que serão gerados. Mais pessoas e famílias que passarão a sonhar com seu imóvel próprio, com seu carro novo, com aquela viagem tão esperada, com novos objetivos sendo realizados”, disse o prefeito.