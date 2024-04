Parque dos Ipês ficará fechado por 60 dias para reforma, em Santa Bárbara

Parque dos Ipês é o mais antigo da cidade e tem 72 mil m² - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara_Divulgação

O Parque dos Ipês, em Santa Bárbara d’Oeste, ficará fechado por 60 dias para uma reforma. As obras tiveram início nesta segunda-feira (1º) e contarão com a revitalização do ambiente, assim como novas instalações e equipamentos. O parque é o mais antigo da cidade, fundado em 1996 e tem 72 mil m².

De acordo com o município, a pista de caminhada e a iluminação do parque receberão melhorias. A obra também contará com pinturas, levantamento das copas das árvores, com o objetivo de melhorar a visão do local, além da construção de novos ambientes.

Um dos novos espaços será dedicado ao atendimento do Programa QualiVida, criado no ano passado pela prefeitura e que promove atividades em áreas de bem-estar e lazer.

O programa também atua no auxílio de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Caso o cronograma seja seguido, o parque deverá ser entregue no início de junho.

Além disso, haverá um outro espaço que será inaugurado no Parque dos Ipês, que será decorado com esculturas lúdicas.

Parque dos Ipês passará por obra de revitalização e ficará fechado por 60 dias – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan (PL), ressaltou a importância histórica do local para a cidade. “O Parque dos Ipês é o primeiro parque da nossa cidade, com 28 anos de existência. Teremos grandes transformações no espaço, que é um patrimônio ambiental e histórico da nossa cidade”, disse.

