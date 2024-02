Mulher reclama de falta de atendimento psiquiátrico para a filha em Santa Bárbara

Mesmo diante de suspeita de esquizofrenia da filha, a dona de casa Nereide de Sousa Cândido Cipriano, que reside na Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste, afirma que espera há mais de um ano pelo atendimento de um psiquiatra da rede municipal. Ela até conseguiu consulta para o clínico geral, que não atende as necessidades da filha.

Mãe disse que filha espera há mais de um ano por atendimento com psiquiatra – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Nereide relata que começou a perceber algumas mudanças no comportamento da filha, em 2022. “Na época, ela estudava na USP (Universidade de São Paulo) em Piracicaba e chegou em casa dizendo que o celular dela tinha sido clonado”, desabafa a mãe.

Ela afirma que fica angustiada pela falta de acompanhamento da jovem, pois no ano passado a filha praticamente perdeu o ano e tem passado a maior parte do tempo no quarto. “A única alternativa que vejo por enquanto, será tentar trancar o curso. Meu maior medo é que ela faça algo pior para ela mesma.”

Frente Parlamentar

A Câmara de Santa Bárbara aprovou a Frente Parlamentar de Saúde Mental no fim de 2023. O objetivo é acompanhar os atendimentos na cidade.

“Estimamos uma demanda reprimida de pelo menos um ano para consultas com psiquiatra. Há apenas uma profissional na rede que não está conseguindo pegar novos casos. Estamos muito preocupados com a saúde mental dos jovens”, diz a vereadora Esther Moraes (PL), que encabeçou a iniciativa.

No entanto, a Secretaria de Saúde informou que atualmente conta com três psiquiatras concursados na rede. Além disso, existe um concurso vigente para médicos psiquiatras com candidatos aprovados remanescentes que podem ser convocados.

Com relação a filha de Nereide, a pasta ressalta que a paciente já foi acolhida por profissional da saúde para devida orientação e esclarecimentos.