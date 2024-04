Motociclista morre em acidente na Rodovia Margarida da Graça Martins, em Santa Bárbara

Um homem de 31 anos, identificado como Renan Mendes Gouveia, morreu na noite desta quarta-feira (3) após sofrer um acidente de moto na Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135), em Santa Bárbara d’Oeste.

Motocicleta utilizada pela vítima – Foto: Divulgação

Segundo o boletim de ocorrência, por motivo desconhecido, Renan perdeu o controle da direção, bateu contra a defensa metálica e caiu ao chão. O caso ocorreu por volta das 19h30, quando ele seguia pela rodovia sentido Americana-Santa Bárbara.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. A vítima chegou a ser socorrida ao Pronto-Socorro Dr. Edison Mano, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde às 20h08.

Renan Almeida, vítima do acidente, tinha 31 anos – Foto: Reprodução/Redes sociais

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. Um boletim de ocorrência de homicídio culposo na direção de veículo automotor foi registrado no Plantão Policial do município.