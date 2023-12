Moradores reclamam de falta de coleta de lixo em Santa Bárbara

Prefeitura diz que caminhões do serviço precisaram passar por manutenção e promete restabelecer coleta nos próximos dias

Lixo acumulado no bairro Jardim dos Cedros, em Santa Bárbara - Foto: Claudecir Junior/Liberal

Moradores de Santa Bárbara d’Oeste estão enfrentando transtornos devido à interrupção na coleta de lixo, que, segundo relatos, já persiste há pelo menos uma semana. A prefeitura disse que a situação será normalizada nos próximos dias.

Uma moradora da Rua Alaexandre Furlan, no Jardim dos Cedros, relatou que o lixo não é recolhido desde a última terça-feira (28), mesmo considerando que o serviço de coleta está agendado para ocorrer às terças, quintas e sábados.

“Eles passaram na terça e depois não voltaram mais. Nossa expectativa é que passe nesta terça”, afirmou a moradora.

A falta de coleta também ocorre em outros bairros, como no Jardim Brasília, onde um morador destaca que o caminhão não passa desde a semana retrasada.

No Planalto do Sol, a última coleta ocorreu em 30 de novembro, na quinta-feira. Já no Jardim Primavera, o caminhão não passa desde a semana passada, tendo a última coleta ocorrido na segunda-feira, dia 27.

A prefeitura informou que dois caminhões precisaram ir para manutenção, o que acabou acarretando “alguns atrasos pontuais”. No entanto, esclareceu que o serviço será restabelecido dentro dos próximos dias.