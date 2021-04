Morador de Santa Bárbara perde R$ 10 mil após golpe da falsa venda de moto

Um almoxarife de 30 anos, morador do Parque Residencial do Lago, em Santa Bárbara d’Oeste, foi vítima de uma falsa venda de motocicleta após encontrar um anúncio na internet. O caso ocorreu no dia 9 de abril e a vítima perdeu R$ 10 mil.

Segundo o registrado no boletim de ocorrência, a vítima viu um anúncio em uma rede social sobre um suposto “Feirão Honda”. Ao clicar na propaganda, a vítima foi redirecionada para uma conta comercial do WhatsApp.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Um homem, que se dizia vendedor da empresa, então começou passar os valores e as condições das motos ofertadas, o que incluía uma Honda CG Titan 160 pelo valor de R$ 10 mil à vista.

Segundo o estelionatário, as motos teriam sido compradas por funcionários da Honda de Sumaré, que agora estariam repassando esses veículos em nome da empresa e por um valor abaixo do mercado.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

“Eu me interessei na hora, pois se tratava de um valor um pouco mais abaixo da tabela (Fipe). Ele me passou que eu efetuando o pagamento na sexta, a empresa ia me entregar a moto no sábado de manhã”, contou.

Como a moto não chegou e o suposto “vendedor” parou de responder as suas mensagens, a vítima começou a se dar conta de que tinha caído em um golpe.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

“Infelizmente eu acabei me empolgando com o sonho de ter uma moto nova. Hoje estou vivendo um pesadelo, já que dificilmente vou reaver meu dinheiro, pois os bancos não se responsabilizam por depósitos feito pelo cliente”, lamentou.

A vítima registrou o crime na delegacia de Santa Bárbara e um inquérito deve ser aberto pela Polícia Civil para investigar o estelionato.

Cerveja é quem manda no Papo Fermentado. Confira no blog

O LIBERAL entrou em contato com a assessoria de imprensa da Honda, caso a empresa quisesse dar algum posicionamento sobre os crimes que vêm sendo cometidos em seu nome. No entanto, nenhuma resposta foi enviada até o fechamento da reportagem.