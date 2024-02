Mecânico perde R$ 8,5 mil ao tentar comprar carro pela internet

Um mecânico de 40 anos foi mais uma vítima da falsa compra de carro pela internet. Somente depois de fazer duas transferências vias Pix para duas contas diferentes, no valor total de R$ 8,5 mil, ele descobriu que havia sido enganado.

O homem esteve no plantão policial de Santa Bárbara d’Oeste, na noite de sábado (10) para registrar o boletim de ocorrência sobre o estelionato.

A vítima, que reside em Botucatu, conversava com uma pessoa em um site de vendas pela internet sobre um anúncio de um Citröen Xsara, que estava sendo vendido por R$ 8,5 mil. Ele chegou a fazer as transações bancárias para uma casal de “cunhados” do suposto proprietário, mas o dono não foi localizado para realizar a transferência do documento do carro.

Como ele não conseguia falar com o dono do carro para finalizar a negociação, ele suspeitou que tinha sido enganado. As pessoas para as quais ele fez o pagamento acabaram confessando que não eram parente do proprietário do carro, admitindo também que mentiram para a vítima, pois receberiam um valor do golpista.

A confusão foi parar na delegacia, com o registro do boletim de ocorrência. A vítima e as duas pessoas que receberam os valores foram liberados após serem ouvidos pela Polícia Civil. O responsável pelo estelionato não foi localizado.