Luto pelo falecimento da mãe de Monaro adia sessão da Câmara de Santa Bárbara

A sessão da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, que seria realizada nesta terça-feira (26), foi adiada para a próxima terça (2), às 15h, em virtude do falecimento de Maria Vilma Rocha Monaro, de 92 anos, mãe do presidente do Legislativo, vereador Paulo Monaro (PSD), ocorrida no início da noite de segunda-feira (25).

Paulo Monaro e a mãe, que morreu na última segunda-feira – Foto: Reprodução / Redes sociais

O próprio Monaro decretou luto oficial de três dias na sede do Legislativo barbarense.

Viúva de Luiz Monaro, Maria Vilma deixa os filhos Ângela, Luiz, Dirceu, Sérgio, Neli, Neusa, Valter, Márcia Cristina, Salete, Marcos, Ivanil e Paulo.

O velório foi realizado nesta terça-feira, seguido do sepultamento, que ocorreu no Cemitério da Paz, em Santa Bárbara d’Oeste.