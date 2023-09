Jovem morre após ser espancada com pedaços de vassoura e alumínio

A jovem Isabela Cristina da Silva Lopes, 19, que era moradora de Santa Bárbara d’Oeste, foi agredida na madrugada desta terça-feira (19) com cabos de vassoura e de alumínio na frente da filha de 3 anos, na casa onde vivia atualmente, no Jardim América, em Ibaté, na região de São Carlos.

Ela chegou a ser socorrida ao hospital, mas morreu após sofrer duas paradas cardíacas. O marido dela, Wesley Henrique Bocalan Alonso, 31, foi preso e responderá por feminicídio.

A filha do casal foi encaminhada ao Conselho Tutelar.

Sepultamento de Isabela está agendado para esta quarta, no Cemitério Parque dos Lírios – Foto: Reprodução/Facebook

O velório está previsto para começar às 19 horas desta terça, no Velório Municipal Berto Lira, em Santa Bárbara, e o sepultamento está agendado para às 9 horas de quarta (20), no Cemitério Parque dos Lírios.

Por volta das 2 horas policiais foram chamados para atenderem um caso de violência doméstica. Quando chegaram na residência foram atendidos pela vítima, que tinha ferimentos nos braços e pernas.

Isabela, que estava com a filha nos braços, pediu ajuda aos policiais. Os PMs pediram que ela abrisse o portão, mas em seguida apareceu o marido, que disse que a mulher o tinha traído e o homem teria fugido pelo telhado, por isso as agressões.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais mandaram que ele abrisse o portão, quando acabou detido.

A própria filha disse que o pai teria machucado a mãe, conforme relatos dos policiais.

A mulher foi socorrida ao Hospital Municipal de Ibaté com ferimentos graves nos braços, pernas e pescoço. Ela sofreu duas paradas cardíacas e não resistiu.

OUTRAS AGRESSÕES

A Polícia Civil confirmou que já havia dois boletins registrados no 3º Distrito Policial de Santa Bárbara d’Oeste por violência doméstica envolvendo a vítima e o autor.

Na época, as agressões contra Isabela ocorreram pelo fato dele não aceitar o fim do relacionamento. A vítima foi agredida com socos e chutes.

Foi decretada medida protetiva de urgência contra o autor, mas como ele descumpriu ficou preso por dois meses e sete dias. De acordo com a polícia, posteriormente o casal reatou.

O delegado Gilberto de Aquino, da Delegacia Seccional de São Carlos, onde o caso foi registrado, destacou que houve prática reiterada do autor do crime.