Jovem de 16 anos acusa o pai de estupro, em Santa Bárbara

Vítima procurou a base da Polícia Militar para denunciar o estupro - Foto: Governo do Estado de São Paulo

Uma adolescente de 16 anos foi vítima de estupro em Santa Bárbara d’ Oeste na madrugada deste sábado (12). O pai de 40 anos é suspeito pelo abuso. Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial.

Segundo informações da adolescente em registro policial, como os pais são separados, este seria o final de semana em que passaria com o pai. A menor contou que por volta de 18h de sábado (11), ela, o familiar e a madrasta foram até um bar na Avenida Iacanga e lá consumiram bebidas alcoólicas.

Mais tarde, segundo depoimento, por volta de 1h de domingo, os três foram até o apartamento de seu pai, no Jardim Jacyra III. Em determinado momento, a sua madrasta passou mal e foi ao banheiro. Nesta oportunidade, o homem deitou ao seu lado, puxou o seu shorts e teria a estuprado.

Ao ser levada à casa, por volta de 20h, a adolescente contou sobre o estupro a mãe e a as duas procuraram a base da PM (Polícia Militar) para denunciar o ocorrido.

Os policiais foram ao imóvel do suspeito, porém ele não foi encontrado. A vítima passou por atendimento médico no Pronto-Socorro Afonso Ramos e no Hospital Santa Bárbara.

Um boletim de ocorrência de estupro foi registrado no plantão policial e as investigações serão conduzidas pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).