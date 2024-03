Homem é preso por violência doméstica após agredir a irmã, em Santa Bárbara

Discussão teria começado após o acusado fazer um "gato" para roubar energia do imóvel da irmã

Um homem de 31 anos foi preso acusado de violência doméstica após agredir a irmã, de 32 anos, na madrugada desta terça-feira (26), em Santa Bárbara d’Oeste. A confusão teria iniciado após a vítima perceber que o irmão estava roubando energia do imóvel em que mora e ter ido tirar satisfação, além de desfazer o ‘gato’.

Segundo relatos da vítima, ela e o irmão moram no mesmo terreno, mas em imóveis separados e, quando chegou do trabalho, por volta de 1h, percebeu que ele fez um ‘gato’ em sua energia. Ela relatou ainda que essa não é a primeira vez que isso acontece, motivo pelo qual foi tirar satisfação com ele.

Após discutir com o irmão, ela desmontou a ligação de energia, motivo pelo qual ele teria ido para cima dela e a agredida com socos na cabeça e uma madeirada na perna.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegarem no local, questionaram o suspeito sobre a agressão contra a irmã, momento em que ele investiu contra os militares, que precisaram fazer uso da força para contê-lo.

Levado ao plantão policial, o homem foi autuado em flagrante por violência doméstica, lesão corporal e desacato.