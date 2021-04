Homem é atingido por tiro nas nádegas no 31 de Março

Um ajudante geral de 23 anos foi baleado nas nádegas na madrugada desta quinta-feira (29) no Conjunto Habitacional 31 de Março, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima disse que estava fumando em frente a sua casa, por volta de 3h10, quando ouviu o barulho de um disparo de arma de fogo que possivelmente teria sido feito por um homem em uma motocicleta. Depois disso, percebeu que tinha sido atingido.

O ajudante pediu socorro a um homem que passava pela rua, que o levou até o Pronto-Socorro Afonso Ramos.

Depois de receber os cuidados médicos, a vítima foi liberada da unidade de saúde. Ele e a pessoa que o socorreu seguiam para o plantão policial para o registro do boletim de ocorrência, quando foram informados que um outro homem estava no hospital, perguntando pela vítima dos disparos e dizendo que o tinha socorrido.

Diante desses fatos, os guardas municipais foram chamados até o Afonso Ramos e encontraram um motoboy de 29 anos. De acordo com os patrulheiros, ele se recusou dar esclarecimentos, teve um surto e foi necessário o uso da força para contê-lo.

Os guardas fizeram buscas na casa do motoboy, no Cândido Bertini, e nenhuma arma foi encontrada, porém em sua residência havia rastros de sangue. O material foi coletado para a realização de exame, além da análise para verificar se havia pólvora na mão do suspeito.

O caso foi registrado no plantão policial de Santa Bárbara e o motoboy foi liberado, mas segue sendo investigado pela tentativa de homicídio.