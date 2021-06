Famílias reclamam de brinquedos do Parquinho do Panambi

A situação dos brinquedos do Parque Infantil do Panambi, em Santa Bárbara d’Oeste, tem preocupado as famílias frequentadoras do parquinho – que tem mais de 40 anos de fundação.

Brinquedo tem partes descascadas e enferrujadas – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Raul Romeira Júnior, de 32 anos, é morador da zona rural da cidade e frequenta o espaço com o filho de 4 anos e a esposa. “Dá uma insegurança, tem brinquedos quebrados e acho perigoso ele se cortar. Eles [os brinquedos] são altos, muito íngremes, então deviam ser mais protegidos”, disse.

Uma moradora da Vila Brasil, que preferiu não se identificar, reclamou de ferrugem nos brinquedos e frequente mato alto. “Deviam rever, porque é um lugar para as crianças brincarem, mas como vão brincar com os brinquedos quebrados?”, questionou.

Quebrados, brinquedos do parquinho não podem ser usados

A Secretaria de Meio Ambiente de Santa Bárbara d’Oeste foi questionada por e-mail e informou que tem conhecimento da situação e que a manutenção dos equipamentos já consta no cronograma de serviços.

