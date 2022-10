Acúmulo de lixo e entulho incomoda no Jardim Europa

Entulhos estão em um espaço verde que faz fundos com a área de lazer, na Rua Antero de Quental

Uma pilha de lixo e entulho tem incomodado a vizinhança do Ginásio de Esporte Denis Apparecido Vianna, localizado na Rua Alemanha, no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste. Os entulhos estão em um espaço verde que faz fundos com a área de lazer, na Rua Antero de Quental.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a cuidadora Valéria Rodrigues, de 53 anos, que mora próximo do espaço e cuida da área, há três semanas ela e o zelador do ginásio fizeram a limpeza. “Ele [zelador] falou para juntar em um lugar que a prefeitura depois viria limpar. Inicialmente eram galhos e folhas, mas muita gente começou a jogar roupa e entulho”, disse a moradora.

Valéria começou a limpar a área justamente por causa do descarte irregular. “Já cheguei a pedir para o caminhão de lixo parar aqui de tanto material que juntei”, contou..

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste foi questionada sobre o problema e informou que a demanda foi enviada ao setor responsável para avaliação e providência.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.