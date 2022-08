Buraco na calçada em frente de praça provoca reclamação

Um buraco que ficou aberto após reparos executados pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto), na calçada da extensão da Rua Fernando Camargo, em frente à Praça Comendador Müller, na altura do número 35, no Centro de Americana, virou alvo de reclamação e tem causado acidentes.

DAE diz que nesse caso cabe ao morador refazer o serviço na calçada – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

“A turma [transeuntes] desvia, não é legal”, comentou o aposentado Pedro Horácio Ferreira, de 65 anos, que mora em um prédio próximo ao local. De acordo com ele, o reparo foi feito pela autarquia há um mês e meio e, desde então, o buraco está aberto.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A preocupação é o risco de acidentes já que a calçada está sem pedras e muitas pessoas passam pelo local. Segundo Pedro, um senhor chegou a tropeçar e cair no local.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Americana foi questionada e o DAE informou que no local foi feita a instalação de uma válvula de retenção, a pedido de um munícipe. Nesses casos, a recomposição da calçada deve ser realizada pelo próprio morador.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.